Terra amara, le trame della settimana dal 28 gennaio al 3 febbraio

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5

Hakan, Terra amara

Una piccola anticipazione di quello che accadrà durante i prossimi episodi di Terra amara, in onda su Canale 5 dal 28 gennaio al 3 febbraio e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity. Alla villa, Sermin fa entrare dei venditori ambulanti e approfittando del cancello aperto, Adnan esce per giocare e quando i venditori ripartono, parte con loro.

La polizia fa irruzione all'interno di un albergo di Mersin alla ricerca di una coppia scomparsa da giorni: la notizia di una relazione clandestina tra Fikret e Betul fa il giro di Cukurova. In realtà, è stata tutta una messinscena di Betul per costringere Fikret a sposarla.

Intanto, dopo aver scoperto che Fekeli è stato assassinato da Abdulkadir, Lutfiye si sente male e viene portata in ospedale.

Dopo la proposta di Fikret a Betul, Sermin vuole organizzare una festa di fidanzamento per dimostrare agli abitanti di Cukurova che i futuri sposi si amano.

Infine, durante la festa di fidanzamento tra Fikret e Betul, arriva la notizia che dei ladri si sono introdotti a villa Yaman e che, sorpresi da Gaffur, lo hanno ferito e sono fuggiti.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE