Terra amara, le trame della settimana dal 21 al 27 gennaio

Terra amara: le trame della settimana

Una piccola anticipazione di quello che accadrà durante i prossimi episodi di Terra amara, in onda su Canale 5 dal 21 al 27 gennaio e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity. Leyla è stata dimessa dall'ospedale e la famiglia, per festeggiare, organizza una serie di eventi di beneficenza. Nel frattempo, in città, tutti parlano di Betul e Fikret come una nuova coppia.

Il padre di Umit riceve una telefonata anonima che denuncia che la figlia non è morta in un incidente, così l'uomo ottiene la riesumazione del corpo.

Intanto, Abdulkadir capisce che il suo socio Hakan è innamorato di Zuleyha e Betul gli confida di averla sentita confessare di aver ucciso Umit.

Fikret consiglia a Zuleyha di fuggire con i figli in Germania ma seguendo il consiglio di Lutfiye, la donna decide di rilasciare la sua deposizione e viene portata via dalla gendarmeria.

Infine, Zuleyha viene interrogata sull'omicidio di Umit e poi scagionata in quanto sulla pistola utilizzata per uccidere la dottoressa non ci sono le sue impronte.

