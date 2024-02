Terra amara, le trame della settimana dal 12 al 17 febbraio

Una piccola anticipazione di quello che accadrà durante i prossimi episodi di Terra amara, in onda su Canale 5 dal 12 al 17 febbraio e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity. Gulten e Cetin scoprono che presto saranno genitori e condividono la loro gioia con le persone a loro care. Nel frattempo, Betul e Sermin, cadute ormai in disgrazia, si trasferiscono in una casa modesta. Il procuratore ritira la denuncia a carico di Hakan che lascia la prigione, con grande gioia della sua promessa sposa, Zuleyha. Intanto, tutta Cukurova legge sui giornali la dichiarazione di Zuleyha che smaschera il comportamento sleale di Betul, la quale si arrende di fronte alle accuse. Hasmet Colak, uno degli storici signori di Cukurova, esce di prigione dopo diciotto anni e vuole farsi restituire i terreni di sua proprietà di cui Demir si è appropriato indebitamente. Fikret dice a Zuleyha di non voler partecipare al matrimonio tra lei e Hakan, così decide di prendere Kerem Ali e di portarlo a vivere con lui. Infine, Colak mira a riconquistare il potere usurpatogli dagli Yaman, ai quali ha appena inflitto un duro colpo investendo Saniye e Gulten. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE