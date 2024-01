Terra amara, il riassunto della settimana dall'8 al 14 gennaio

Durante le puntate dell'ultima settimana di Terra amara, in onda dall'8 al 14 gennaio su Canale 5, Betul mette in atto il suo piano per sbarazzarsi di Ercan e inizia a sedurlo.

Nel frattempo, Fikret e Cetin sono in Siria alla ricerca di Demir, ma scoprono di essere stati ingannati.

Fekeli scopre, per caso, che Mehmet ha mentito sulla sua vera identità. Così, minaccia Abdulkadir per farsi raccontare la verità. Successivamente, si mette sulle tracce di Hakan, ma cade in una trappola ordita da Abdulkadir e viene ucciso.

Tutti sono sconvolti, ma Lutfiye e Zuleyha nutrono molti dubbi sul fatto che Fekeli possa essere davvero morto a causa di un infarto.

Nel frattempo, un uomo misterioso prepara una falsa lettera di Demir per Zuleyha.

Alla Villa si presenta una donna che cerca Demir. Si tratta di Ayten che, assieme a un'altra donna, sono testimoni delle relazione tra Demir e Hulya, la sorella di Hakan. In passato, Demir aveva illuso Hulya prima di sposarsi con Filiz e la ragazza aveva tentato il suicidio, rimanendo paralizzata.

Demir ha sempre pagato le due donne per assicurarsi il loro silenzio e ora pretendono che Zuleyha faccia lo stesso.

I nuovi episodi della soap opera turca Terra amara vanno in onda dal lunedì al sabato alle ore 14:10 e la domenica alle 21.20, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE