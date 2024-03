Terra amara, il riassunto della settimana dal 4 al 9 marzo

Durante le puntate dell'ultima settimana di Terra amara, in onda dal 4 al 9 marzo su Canale 5, dopo averla vista in compagnia di Colak, Sermin caccia di casa Betul.

Fikret torna a Cukurova sano e salvo, ma mente a Zuleyha dicendole di non aver scoperto nulla sulla vera identità di Mehmet-Hakan.

Betul scopre l'offerta di Colak per la gara d'appalto e chiama immediatamente Abdulkadir. Quest'ultimo condivide l'informazione con Hakan, il quale suggerisce a Zuleyha di abbassare leggermente la sua offerta. Così, l'azienda Yaman si aggiudica la fornitura di agrumi per l'esercito. Colak sospetta immediatamente di Betul, che però lo convince della sua innocenza.

Nel frattempo, Lutfiye si imbatte nel ritaglio di giornale nel quale c'è una foto che dimostra che Mehmet è in realtà Hakan Gumusoglu. Lutfiye si precipita a riferirlo a Zuleyha, che, sconvolta, fa arrestare Hakan e indice una conferenza stampa per smascherarlo in pubblico.

Gungor invia dei documenti al Procuratore di Cukurova e Hakan viene liberato per un caso di omonimia. Così, Zuleyha decide di far rapire Hakan e lo minaccia per farsi restituire le sue quote dell'azienda.

Infine, Abdulkadir dichiara il suo amore a Betul e la convince a passare un paio di giorni fuori città insieme.

I nuovi episodi della soap opera turca Terra amara vanno in onda dal lunedì al sabato alle ore 14:10 e il giovedì alle 21.20, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE