Terra amara torna in prima serata su Canale 5 lunedì 1 aprile, Vahap spara ad Abdulkadir e Betul lo riporta a casa in gravi condizioni.

Fikret è in ospedale dopo un incidente in auto, ma i medici non possono aiutarlo. Dopo aver portato Abdulkadir in ospedale, Betul torna da Colak in lacrime.

Si celebra il matrimonio di Betul e Colak, ma, durante la prima notte di nozze, Betul tenta di avvelenare Colak. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio dell'1 aprile e le reazioni degli utenti su X. I nuovi episodi della soap opera turca Terra amara vanno in onda lunedì 1 e giovedì 4 aprile in prima serata e la domenica pomeriggio, alle 14.45, su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

