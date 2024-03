Il racconto in breve di quanto accaduto durante l'episodio in onda sabato 9 marzo su Canale 5

Nell'ultimo episodio della soap opera turca Terra Amara, in onda sabato 9 marzo su Canale 5, Hakan viene liberato non appena Gungor invia dei documenti alla procura di Cukurova che lo scagionano.

Dopo aver scoperto che Mehmet è in realtà Hakan Gumusoglu, Zuleyha decide di allontanarlo dalla sua vita e dall'azienda. Zuleyha tenta di convincerlo a cederle le quote della Yaman Holding in suo possesso, ma Hakan rifiuta.

Abdulkadir dichiara il suo amore a Betul e la convince a passare due giorni da sola con lui fuori città.

Alcuni uomini rapiscono Hakan. Dietro l'agguato c'è Zuleyha che minaccia Hakan con una pistola. Nel video qui sopra, il riassunto delle scene più importanti della puntata in onda il 9 marzo. Dopo la diretta tv, tutte le puntate di Terra amara sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

