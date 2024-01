Il racconto in breve di quanto accaduto durante l'episodio in onda domenica 7 gennaio su Canale 5

Nell'ultimo episodio della soap opera turca Terra Amara, in onda domenica 7 gennaio su Canale 5, Hakan capisce che Fekeli che non ha ucciso suo fratello intenzionalmente, quindi decide di non vendicarsi più e di salvargli la vita.

Zuleyha riceve un pacco con alcune informazioni da parte di Demir. Saniye non vuole che Sermin organizza la cerimonia di circoncisione e la investe con il furgoncino. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio del 7 gennaio.

