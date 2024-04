Nell'episodio di Terra amara andata in onda nel pomeriggio di domenica 7 aprile su Canale 5, Fikret supera l'intervento chirurgico ed è fuori pericolo.

Vahap scopre che il matrimonio tra Colak e Betul è finto. Sermin sospetta che Colak abbia ucciso Betul, così la polizia fa una perquisizione nella sua casa.

Abdulkadir è salvo e decide di perdonare Vahap. Dopo le accuse, Colak vuole vendicarsi con Sermin, che si rifugia a casa di Zuleyha, la quale poi scopre che Betul è tenuta prigioniera e organizza un assalto alla villa per liberarla.

Colak scopre che Vahap ha informato Zuleyha delle condizioni di Betul. Betul torna da Abdulkadir, ma lui la minaccia. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio del 7 aprile. I nuovi episodi della soap opera turca Terra amara vanno in onda il venerdì in prima serata e la domenica pomeriggio, alle 14.45, su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE