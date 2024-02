Il racconto in breve di quanto accaduto durante l'episodio in onda sabato 3 febbraio su Canale 5

Nell'ultimo episodio della soap opera turca Terra Amara, in onda sabato 3 febbraio su Canale 5, viene celebrata la festa di fidanzamento tra Fikret e Betul.

Durante la festa, però, Vahap entra a Villa Yaman. Gaffur sente dei rumori e lo sorprende, ma Vahap lo accoltella a una gamba e scappa.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio del 3 febbraio.

Terra amara va in onda dal lunedì al sabato alle 14.10 e il giovedì e la domenica in prima serata su Canale 5. Tutte le puntate sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

