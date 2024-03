Nell'episodio di Terra amara andata in onda in prima serata venerdì 22 marzo su Canale 5, mentre Villa Yaman viene sequestrata, Hakan riporta a casa Kerem Ali.

Tuttavia, Fikret è convinto che dietro il rapimento del bambino e il falso zio di Mujgan ci sia proprio Hakan.

Gaffur e Selamet vengono trovati legati nel portabagagli dell'auto e raccontano di essere stati derubati. Successivamente, si scopre che il responsabile è Colak.

Zuleyha paga il debito e la Villa viene dissequestrata. Appena lo scopre, Colak incarica un suo uomo di riportare i gioielli a Zuleyha, raccontando di averli recuperati dagli uomini che li avevano trovati.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio del 22 marzo. I nuovi episodi della soap opera turca Terra amara vanno in onda il venerdì in prima serata e la domenica pomeriggio, alle 14.45, su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE