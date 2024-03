Terra amara, il riassunto dal 15 al 17 marzo

Durante le puntate dell'ultima settimana di Terra amara, in onda su Canale 5 il 15 marzo in prima serata e nel pomeriggio di domenica 17 marzo alle 15.30, Zuleyha vuole obbligare Hakan a trasferirle le quote dell'azienda Yaman e a lasciare per sempre Cukurova. L'uomo si rifiuta e lei, in preda alla rabbia, gli spara. Intanto, Betul si accorge di essere seguita da un uomo di Colak e si rifugia da Abdulkadir, al quale dice che non intende lasciare Colak, perché vuole avere la sua eredità. Fikret trova Vahap fuori dalla tenuta e decide di raccontare tutto ad Hakan. A villa Yaman si presenta l'ufficiale giudiziario che a causa di un debito con il fisco, deve pignorare la villa. Zuleyha è incredula ma le vengono mostrati gli avvisi di pagamento che la donna, però, non ha mai ricevuto. Se non salderà subito il debito dovrà lasciare la villa. Il presunto zio di Kerem Ali, Mujdat, minaccia di portare via il bambino se Fikret non gli consegnerà 10 milioni di lire. Nel frattempo, Zuleyha chiede a Gaffur e Selamet di vendere i suoi gioielli per poter poi estinguere il debito. Ma le cose non andranno come previsto. I nuovi episodi della soap opera turca Terra amara vanno in onda in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

