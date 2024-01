Nell'ultima puntata della soap opera Terra amara (titolo originale: Bir Zamanlar Çukurova), in onda giovedì 25 gennaio in prima serata su Canale 5, Betul si infuria con Abdulkadir perché Zuleyha è stata scagionata, ma questi la minaccia e le impone di proseguire i piani per distruggere la famiglia Yaman che il suo socio Hakan-Mehemet sembra aver sospeso. Il Procuratore chiede scusa a Zuleyha e annuncia alla stampa il nuovo corso delle indagini. Un'epidemia in un allevamento degli Yaman fa aumentare le difficoltà economiche dell'azienda e per questo Hakan-Mehemet offre a Zuleyha 20 milioni di dollari ricevendone in cambio quote per circa metà dell'azienda Yaman. La cosa induce Betul a chiudere con Abdulkadir ma delude anche Fikret, che per aiutare Zuleyha aveva, a sua insaputa, venduto tutti i suoi beni immobili a Istanbul. Ma una terribile notizia incombe: è stato ritrovato il corpo di Demir. Guarda la puntata integrale in streaming on demand nel video qui sopra. Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di Terra amara già andate in onda e le anticipazioni dei prossimi episodi. Sullo stesso sito è possibile trovare alcune curiosità su Terra amara, dalle location all'enorme produzione dietro la realizzazione della serie.

