Nell'ultimo episodio della soap opera Terra amara (titolo originale: Bir Zamanlar Çukurova), in onda venerdì 9 febbraio, Zuleyha dice a Lutfiye che Betul ha derubato l'azienda. Le due donne cercano un modo per rivelare a Fikret la brutta notizia.

Intanto, ignare di tutto, Betul e Sermin festeggiano l'imminente matrimonio insieme ad alcune signore del circolo.

Guarda la puntata integrale in streaming on demand nel video qui sopra. Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di Terra amara già andate in onda e le anticipazioni dei prossimi episodi. Sullo stesso sito è possibile trovare alcune curiosità su Terra amara, dalle location all'enorme produzione dietro la realizzazione della serie.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE