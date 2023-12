Nell'ultimo episodio della soap opera Terra amara (titolo originale: Bir Zamanlar Çukurova), in onda sabato 23 dicembre su Canale 5, Fikret intuisce che il nemico di Demir, nonché responsabile dell'attacco alla tenuta, è Hakan Gumusoglu, fratello dell'uomo che Fekeli ha investito ed ex-socio di Demir e compagno di università.

Lutfiye ipotizza che possa essere proprio lui ad aver acquistato le azioni della famiglia Yaman. Intanto, a Smirne, Abdulkadir informa telefonicamente Hakan della morte del fratello.

