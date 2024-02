Nell'ultima puntata della soap opera Terra amara (titolo originale: Bir Zamanlar Çukurova), in onda mercoledì 21 febbraio, Colak, volendosi riprendere le terre che secondo lui gli Yaman gli hanno sottratto, ha distrutto le baracche dei braccianti.

Zuleyha le fa riparare e pubblicamente rimprovera aspramente Colak ricevendo il plauso dei braccianti stessi. Consapevole del suo errore, Colak vorrebbe scusarsi ma i braccianti rifiutano le sue scuse. Però è proprio a spese dei braccianti e contro Zuleyha che Vahap, assoldato da Colak, intende ordire un piano. Guarda la puntata integrale in streaming on demand nel video qui sopra. Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di Terra amara già andate in onda e le anticipazioni dei prossimi episodi. Sullo stesso sito è possibile trovare alcune curiosità su Terra amara, dalle location all'enorme produzione dietro la realizzazione della serie.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE