Nell'ultima puntata della soap opera Terra amara (titolo originale: Bir Zamanlar Çukurova), in onda mercoledì 17 gennaio su Canale 5, Lutfiye e Saniye si mettono in viaggio per Isparta, dove Lutfiye è convinta di poter scoprire la verità sulla morte di Fekeli. Abdulkadir, appresa la notizia da Fusun e Sermin, si mette sulle tracce delle due donne. Guarda la puntata integrale in streaming on demand nel video qui sopra. Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di Terra amara già andate in onda e le anticipazioni dei prossimi episodi. Sullo stesso sito è possibile trovare alcune curiosità su Terra amara, dalle location all'enorme produzione dietro la realizzazione della serie.

