Nell'ultimo episodio della soap opera Terra amara (titolo originale: Bir Zamanlar Çukurova), in onda mercoledì 10 gennaio su Canale 5, Hakan, facendosi passare per Mehmet Kara, continua a farsi benvolere da tutti a Cukurova.

Il rapporto tra Zuleyha e Fikret inizia a essere al centro di molti pettegolezzi, al punto che Lutfiye prega Fekeli di trovare un'altra casa e andar via da villa Yaman.

Fikret e Cetin, intanto sono ancora in Siria nella speranza di trovare Demir, ma quando Sahap svela loro che la lettera non può essere partita da lì, i due si convincono definitivamente che Demir è stato rapito.