Nella prossima puntata di Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), in onda giovedì 11 gennaio in prima serata su Canale 5, non si hanno più notizie di Fekeli e Lutfiye ha la sensazione che possa essergli successo qualcosa di grave. Zuleyha partecipa alla cena della neo fondata Camera degli Esportatori in cui sono presenti anche il sindaco e Hakan. Betul non viene invitata e Abdulkadir le consiglia di essere più astuta, se mira a diventare la nuova signora di Cukurova. Nel frattempo Gaffur e Rasit trovano il corpo di Fekeli all'interno della sua auto e la notizia sconvolge tutti. Zuleyha scopre che Fikret, di ritorno dalla Siria, ha dimostrato che Demir non è mai stato nel paese...ma è stato arrestato per aver aggredito il procuratore. Nella puntata pomeridiana di giovedì 11 gennaio, invece, Fekeli scopre per puro caso che Mehmet Kara non è chi dice di essere e per avere conferma dei suoi sospetti minaccia Abdulkadir intimandogli di dire la verità. Fekeli è pronto a smascherare l'impostore ma l'imprevisto è in agguato. Terra amara va in onda dal lunedì al sabato alle 14.10 e la domenica in prima serata su Canale 5 ed è disponibile in contemporanea streaming, insieme ad altri contenuti esclusivi, su Mediaset Infinity. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE