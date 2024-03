Furkan Palalı (Fikret) e Hilal Altınbilek (Zuleyha) in Terra amara

Nel prossimo episodio di Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), in onda domenica 17 marzo alle 15.30 su Canale 5, il presunto zio di Kerem Ali, Mujdat, minaccia di portare via il bambino se Fikret non gli consegnerà 10 milioni di lire.

Nel frattempo, Zuleyha, che dispone soltanto di un giorno per pagare un ingente debito con il Fisco, altrimenti le verrà pignorata la casa, decide di prestare a Fikret la cifra di cui lui ha bisogno. Poi, chiede a Gaffur e Selamet di vendere i suoi gioielli per poter poi estinguere il debito. Mujdat accetta i soldi e assicura Fikret che rinuncerà all'affido di Kerem Ali.

L'ufficiale giudiziario arriva alla tenuta per riscuotere il pagamento, ma Gaffur e Selamet non sono ancora tornati con i soldi di Zuleyha. Betul lascia la casa di Colak, dicendosi stanca di essere additata come sua amante. Così facendo, vorrebbe che Colak la chiedesse in sposa, in modo da poter avere la sua eredità. Ma le cose non andranno come previsto. Nella puntata in onda venerdì 15 marzo, invece, Zuleyha vuole obbligare Hakan a trasferirle le quote dell'azienda Yaman e a lasciare per sempre Cukurova. Hakan si rifiuta e Zuleyha, in preda alla rabbia, gli spara. L'ufficiale giudiziario si presenta a villa Yaman per pignorare la villa a causa di un debito con il fisco. Zuleyha è incredula, ma poi le vengono mostrati gli avvisi di pagamento. Terra amara va in onda su Canale 5 ed è disponibile in contemporanea streaming, insieme ad altri contenuti esclusivi, su Mediaset Infinity.

