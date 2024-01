Terra amara torna in prima serata su Canale 5 domenica 28 gennaio. Scopriamo tutte le anticipazioni delle nuove puntate

Terra amara: domenica 28 gennaio in prima serata su Canale 5

Domenica 28 gennaio andranno in onda nuove puntate di Terra amara in prima serata su Canale 5. Le puntate sono visibili anche in streaming su Mediaset Infinity.

A Cukurova arriva Vahap, fratello di Abdulkadir, un uomo violento di cui Hakan-Mehmet si fida poco.

Alla villa, Sermin fa entrare dei venditori ambulanti. Approfittando del cancello aperto, Adnan esce per giocare con uno dei bambini e, i venditori ripartono, Adnan parte con loro.

Betul è decisa a lasciare il suo posto nell'azienda Yaman perché si sente umiliata da Zuleyha, ma Sermin la convince a non arrendersi.

Intanto, Zuleyha torna a casa con un regalo per Adnan e chiede a Fadik di chiamarlo. Adnan, però, sembra essere sparito nel nulla.

Arrivano a villa Yaman sia Fikret che Mehmet. Fikret è convinto che Adnan sia stato rapito da Hakan Gumusoglu e suggerisce a Zuleyha di andare in procura a denunciare la scomparsa. Hakan-Mehmet si attiva con i suoi uomini per ritrovare il bambino.

Terra amara: quando va in onda su Canale 5

Terra amara va in onda dal lunedì al sabato alle 14.10 e la domenica in prima serata su Canale 5 ed è disponibile in contemporanea streaming, insieme ad altri contenuti esclusivi, su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE