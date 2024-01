Nel prossimo episodio di Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), in onda giovedì 25 gennaio in prima serata su Canale 5, Betul si infuria con Abdulkadir perché Zuleyha è stata scagionata, ma questi la minaccia e le impone di proseguire i piani per distruggere la famiglia Yaman che il suo socio Hakan-Mehemet sembra aver sospeso. Il Procuratore chiede scusa a Zuleyha e annuncia alla stampa il nuovo corso delle indagini. Un'epidemia in un allevamento degli Yaman fa aumentare le difficoltà economiche dell'azienda Yaman. Per questo Hakan-Mehemet offre a Zuleyha 20 milioni di dollari e ne riceve in cambio quote per circa metà dell'azienda Yaman. La cosa induce Betul a chiudere con Abdulkadir ma delude anche Fikret, che per aiutare Zuleyha aveva, a sua insaputa, venduto tutti i suoi beni immobili a Istanbul. Una terribile notizia, però, incombe: è stato ritrovato il corpo di Demir. Nella puntata in onda nel pomeriggio di giovedì 25 gennaio su Canale 5, Betul confessa a Fikret che Hakan ha deciso di donare 20 milioni di dollari all'azienda Yaman per coprire i debiti ma di non volere quote in cambio. Fikret si insospettisce e decide di vendere i propri terreni in modo da poter aiutare Zuleyha al posto di Hakan. Terra amara va in onda dal lunedì al sabato alle 14.10 e la domenica in prima serata su Canale 5 ed è disponibile in contemporanea streaming, insieme ad altri contenuti esclusivi, su Mediaset Infinity.

