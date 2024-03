Nel prossimo episodio di Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), in onda venerdì 8 marzo in prima serata su Canale 5, Zuleyha, pentita di aver rimandato il matrimonio, propone ad Hakan di andare in crociera in Europa e di farsi sposare dal comandante della nave. Con l'occasione, Hakan vorrebbe rivelare a Zuleyha la verità sulla sua identità ma, per ordini del proprio capo Gungor, dovrù aspettare ancora qualche giorno. Il suo segreto, però, potrebbe venire a galla prima del previsto a causa di un articolo su un giornale trovato da Lutfiye in casa di Fikret. Nella puntata in onda nel pomeriggio di venerdì 8 marzo su Canale 5, Vahap entra nuovamente nella camera da letto di Zuleyha per rubare i suoi oggetti personali. Questa volta. però, viene scoperto da Fikret, che lo caccia di casa e lo minaccia. Colak accusa Betul di avere passato a Zuleyha delle informazioni che le hanno permesso di vincere la gara d'appalto per la fornitura di agrumi. Terra amara va in onda su Canale 5 ed è disponibile in contemporanea streaming, insieme ad altri contenuti esclusivi, su Mediaset Infinity.

