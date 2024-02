Lutfiye e Hakan, Terra amara

Nella prossima puntata di Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), in onda martedì 6 febbraio su Canale 5, n el tentativo di uccidere Hakan-Mehemet, Vahap ha sparato a Zuleyha, che viene operata ed è in pericolo di vita.

Abdulkadir, ignaro di tutto e furioso col fratello Vahap, gli svela di aver fatto il doppio gioco come spia e che ora entrambi sono nel mirino di Hakan-Mehemet, il quale oltre a essere innamorato di Zuleyha, è anche in possesso di compromettenti documenti sull'attività spionistica di Abdulkadir.

Hakan-Mehemet è deciso a vendicare quanto è successo a Zuleyha ma Abdulkadir e Vahap prendono delle contromisure coinvolgendo Mahmut che è indebitato con loro. Nell'episodio in onda lunedì 5 febbraio, invece, il giorno successivo alla festa di fidanzamento, Zuleyha riceve in ufficio un regalo da parte di Hakan-Mehemet, accompagnato da un biglietto in cui le dice di doverle parlare, dandole appuntamento per la sera. Durante la cena, Hakan-Mehemet, dopo aver chiesto a Zuleyha di sposarlo, decide di rivelarle la sua vera identità, ma sarà interrotto in modo tragico quanto inaspettato. Terra amara va in onda dal lunedì al sabato alle 14.10 e la domenica in prima serata su Canale 5 ed è disponibile in contemporanea streaming, insieme ad altri contenuti esclusivi, su Mediaset Infinity.

