Nel prossimo episodio di Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), in onda martedì 5 marzo su Canale 5, Colak deve partecipare a un'importante gara d'appalto e usa ogni mezzo per riuscire ad aggiudicarsela. Anche Abdulkadir è interessato all'affare e, approfittando di un momento di assenza di Colak, si introduce di nascosto nella sua casa per cercare di ottenere da Betul informazioni sull'offerta presentata da Colak. Nella puntata in onda lunedì 4 marzo, invece, a Cukurova arrivano notizie della guerra civile e sia Lutfiye che Zuleyha temono per l'incolumità di Fikret e Cetin. Betul cerca un riavvicinamento con sua madre, ma Sermin la caccia di casa. Terra amara va in onda su Canale 5 ed è disponibile in contemporanea streaming, insieme ad altri contenuti esclusivi, su Mediaset Infinity.

