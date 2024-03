Nel prossimo episodio di Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), in onda domenica 31 marzo alle 14.45 su Canale 5, Betul decide di interrompere sia la relazione sentimentale che quella lavorativa con Colak, al fine di spronarlo a chiederla in sposa. Il piano funziona e Colak si presenta a casa di Sermin per chiederle la mano della figlia. Sermin acconsente e i due fidanzati decidono di convolare a nozze il prima possibile. Alla villa, continuano gli screzi tra Fadik e Cevriye. Quest'ultima, quando viene a sapere della proposta di matrimonio, decide di far finta di aver bisogno di un po' d'olio per presentarsi a casa di Sermin e curiosare. L'indomani, Abdulkadir viene a sapere della notizia e si precipita da Betul, chiedendole di non sposare Colak, ma lei decide di andare avanti con il suo piano. Intanto, Hakan, convinto di aver perso Zuleyha per sempre, decide di vendere le sue quote dell'azienda Yaman Kara Costruzioni al signor Hikmet. Nella puntata in onda domenica 24 marzo, invece, Zuleyha organizza la proiezione di un film, evento gratuito e aperto a tutti gli abitanti di Cukurova, ma, invece del film annunciato, sullo schermo viene proiettato un filmato in cui appare Betul che si vanta con Zuleyha di aver sottratto denaro all'azienda degli Yaman, di aver venduto i suoi terreni e di aver fatto in modo che le pignorassero la villa. Terra amara va in onda su Canale 5 ed è disponibile in contemporanea streaming, insieme ad altri contenuti esclusivi, su Mediaset Infinity.

