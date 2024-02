Nella prossima puntata di Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), in onda lunedì 26 febbraio su Canale 5, per proteggere la sua vera identità con Zuleyha, Hakan finge che la lettera che ha ricevuto, ovvero quella di ricatto di Betul, sia una lettera d'amore da parte di una donna con cui ha avuto una relazione quando viveva a Beirut.

Fikret cerca invano di convincere Zuleyha della veridicità di quello che ha detto Vahap, cioè che Mehmet è Hakan Gumusoglu.

Nel frattempo, Vahap costretto da Hakan, consegna Betul nelle sue mani perché Mehmet-Hakan vuole porre fine al ricatto che la ragazza ha messo in atto nei suoi confronti. Nell'episodio in onda sabato 24 febbraio, invece, Lutfiye e il sindaco incontrano alcuni cittadini di Cukurova e rinnovano il loro impegno politico, riscuotendo molto successo. Zuleyha, tornando a casa dopo alcune commissioni, viene fermata da Vahap: scoprirà che il ladro che si era introdotto a villa Yaman era Vahap. Terra amara va in onda su Canale 5 ed è disponibile in contemporanea streaming, insieme ad altri contenuti esclusivi, su Mediaset Infinity.

