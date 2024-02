Nel prossimo episodio di Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), in onda giovedì 22 febbraio su Canale 5, Sermin e Fusun, in procinto di andare a Mersin in vacanza, si recano da Colak a offrirgli una sospetta solidarietà. Vahap vorrebbe punire Betul per il furto del film che l'uomo ha montato ad arte contro Fikret per accusarlo di traffico di droga, ma Betul lo raggira promettendogli una serata galante. Nella puntata in onda mercoledì 21 febbraio, invece, Colak vuole riprendere le terre che secondo lui gli Yaman gli hanno sottratto, e distrugge le baracche dei braccianti. Zuleyha le fa riparare e pubblicamente rimprovera aspramente Colak ricevendo il plauso dei braccianti stessi. Consapevole del suo errore, Colak vorrebbe scusarsi ma i braccianti rifiutano le sue scuse. Però è proprio a spese dei braccianti e contro Zuleyha che Vahap, assoldato da Colak, intende ordire un piano. Terra amara va in onda su Canale 5 ed è disponibile in contemporanea streaming, insieme ad altri contenuti esclusivi, su Mediaset Infinity.

