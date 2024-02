Nella prossima puntata di Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), in onda lunedì 12 febbraio su Canale 5, Hasmet Colak, uno degli storici signori di Cukurova, è uscito di prigione dopo diciotto anni e vuole farsi restituire i terreni di sua proprietà di cui Demir si è appropriato indebitamente. Zuleyha non ha alcuna intenzione di cedere al ricatto e minaccia di portarlo in tribunale. Betul e Sermin, cacciate da casa da Zuleyha, si rivolgono ad Abdulkadir, che consiglia ad entrambe di lasciare Cukurova, ma Betul è decisa a rimanere, specialmente dopo aver scoperto che Vahap possiede una copia del filmato che accuserebbe Fikret di un traffico di droga. Nell'episodio in onda sabato 10 febbraio, invece, Zuleyha vuole scoprire chi è Hakan e partecipa al funerale di Hulya. Mehmet vorrebbe rivelarle la sua vera identità, però pensa che sia meglio presentarsi mascherato nella sua camera d'albergo, spaventandola a morte, per assicurarle che Hakan non le farà del male. Tutta Cukurova legge sui giornali la dichiarazione di Zuleyha che smaschera il comportamento sleale di Betul, la quale si arrenderebbe di fronte alle accuse, ma Sermin intende far pagare a Zuleyha il fatto di averle scacciate dalla villa. Terra amara va in onda su Canale 5 ed è disponibile in contemporanea streaming, insieme ad altri contenuti esclusivi, su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE