Fekeli, Terra Amara

Nella prossima puntata di Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), in onda giovedì 11 gennaio su Canale 5, Fekeli scopre per puro caso che Mehmet Kara non è chi dice di essere e per avere conferma dei suoi sospetti minaccia Abdulkadir intimandogli di dire la verità.

Fekeli è pronto a smascherare l'impostore ma l'imprevisto è in agguato. Nella puntata in onda mercoledì 10 gennaio, invece, Hakan, facendosi passare per Mehmet Kara, continua a farsi benvolere da tutti a Cukurova. Il rapporto tra Zuleyha e Fikret inizia a essere al centro di molti pettegolezzi, al punto che Lutfiye prega Fekeli di trovare un'altra casa e andar via da villa Yaman. Fikret e Cetin, intanto sono ancora in Siria nella speranza di trovare Demir, ma quando Sahap svela loro che la lettera non può essere partita da lì, i due si convincono definitivamente che Demir è stato rapito. Terra amara va in onda dal lunedì al sabato alle 14.10 e la domenica in prima serata su Canale 5 ed è disponibile in contemporanea streaming, insieme ad altri contenuti esclusivi, su Mediaset Infinity. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE