Segreti di famiglia, il riassunto della settimana dal 3 al 7 marzo

Ecco cosa è successo dal 3 al 7 marzo negli episodi di Segreti di famiglia disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity

Durante gli episodi dell'ultima settimana di Segreti di famiglia rilasciati su Mediaset Infinity da lunedì 3 a venerdì 7 marzo, Ceylin viene interrogata da Pars ma non riesce a ricordare nulla. La ragazza viene poi portata in carcere, dove avrà modo di parlare con uno psicologo che cercherà di aiutarla nel ricordare cosa è successo con Engin.

Lacin e Seda sospettano che Yekta possa c'entrare con la morte di Engin. Successivamente Seda incontra Mert che la convince ad accettare la proposta di Yekta e di diventare il suo avvocato. Ilgaz ed Eren scoprono che l'impronta della scarpa sulla giacca che Ceylin non è di Engin. Ilgaz si dimette dal suo ruolo per stare accanto a Ceylin. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi dal 46 al 50 disponibili gratis su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu nell'amata Endless Love, è disponibile con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

