SERIE TV03 dicembre 2025

Segreti di famiglia 3, le anticipazioni del 4 dicembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie turca Segreti di famiglia 3, disponibile da giovedì 4 dicembre su Mediaset Infinity
Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da giovedì 4 dicembre in streaming su Mediaset Infinity, Macit ricorda un dettaglio importante.

Segreti di famiglia 3 è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3, anticipazioni: cosa succede il 4 dicembre

Macit in una scena di Segreti di famiglia 3Macit in una scena di Segreti di famiglia 3

Mert invita Ceylin e Ilgaz in casa di cura dopo che Macit ha ricordato un dettaglio importante. Quando arrivano, Macit rivela che, il giorno del rapimento, la bambina è stata portata via da una donna di mezza età con i capelli lunghi, un'informazione che potrebbe cambiare le indagini.

