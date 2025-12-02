Segreti di famiglia 3 è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Macit in una scena di Segreti di famiglia 3

Mert invita Ceylin e Ilgaz in casa di cura dopo che Macit ha ricordato un dettaglio importante. Quando arrivano, Macit rivela che, il giorno del rapimento, la bambina è stata portata via da una donna di mezza età con i capelli lunghi, un'informazione che potrebbe cambiare le indagini.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE