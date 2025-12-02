Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da giovedì 4 dicembre in streaming su Mediaset Infinity, Macit ricorda un dettaglio importante.
Segreti di famiglia 3 è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.
Mert invita Ceylin e Ilgaz in casa di cura dopo che Macit ha ricordato un dettaglio importante. Quando arrivano, Macit rivela che, il giorno del rapimento, la bambina è stata portata via da una donna di mezza età con i capelli lunghi, un'informazione che potrebbe cambiare le indagini.