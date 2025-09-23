Mediaset Infinity logo
Segreti di famiglia
LA PUNTATA
24 settembre 2025

Segreti di famiglia 2, la puntata del 24 settembre in streaming

La puntata del 24 settembre di Segreti di famiglia 2, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

La puntata integrale del 24 settembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla seconda stagione, è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2: la trama del 24 settembre

Emergono dettagli sulla famiglia della sposa uccisa. Poco prima del matrimonio aveva tentato di scappare, ma poi è stata brutalmente picchiata dal fratello e costretta a restare.

Eren chiede ai familiari di riconoscere Cetin nelle foto scattate al matrimonio, ma purtroppo non sanno chi sia. Ceylin, grazie a Metin, ottiene un video che ritrae l'allenatore Muhsin mentre molesta la moglie del calciatore Aydin. Cetin ripete ad Aylin di non avere i soldi che gli aveva dato per il passaporto, ma in compenso le regala un'auto che potrà usare come scusa qualora i familiari scoprissero che lei ha venduto la casa.

Un uomo, fingendosi un operaio, convince Parla a lasciarlo entrare in casa con la scusa di una fuga di gas. Poco prima di andarsene, però, le dice che dovrà convincere Ceylin a dissuadere Ilgaz dall'indagare sul caso della sposa, altrimenti gli faranno del male. Yekta chiede a Lacin di far trasferire Omer a casa loro.

