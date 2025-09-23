La puntata del 24 settembre di Segreti di famiglia 2, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

La puntata integrale del 24 settembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla seconda stagione, è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2: la trama del 24 settembre

Ilgaz in una scena di Segreti di famiglia 2

Emergono dettagli sulla famiglia della sposa uccisa. Poco prima del matrimonio aveva tentato di scappare, ma poi è stata brutalmente picchiata dal fratello e costretta a restare.

Eren chiede ai familiari di riconoscere Cetin nelle foto scattate al matrimonio, ma purtroppo non sanno chi sia. Ceylin, grazie a Metin, ottiene un video che ritrae l'allenatore Muhsin mentre molesta la moglie del calciatore Aydin. Cetin ripete ad Aylin di non avere i soldi che gli aveva dato per il passaporto, ma in compenso le regala un'auto che potrà usare come scusa qualora i familiari scoprissero che lei ha venduto la casa.

Un uomo, fingendosi un operaio, convince Parla a lasciarlo entrare in casa con la scusa di una fuga di gas. Poco prima di andarsene, però, le dice che dovrà convincere Ceylin a dissuadere Ilgaz dall'indagare sul caso della sposa, altrimenti gli faranno del male. Yekta chiede a Lacin di far trasferire Omer a casa loro.

