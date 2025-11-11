Catalogo
LA PUNTATA12 novembre 2025

Segreti di famiglia 2, la puntata del 12 novembre in streaming

La puntata del 12 novembre di Segreti di famiglia 2, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
La puntata integrale del 12 novembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla seconda stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2: la trama del 12 novembre

Pinar Deniz (Ceylin) in una scena di Segreti di famiglia 2Pinar Deniz (Ceylin) in una scena di Segreti di famiglia 2

Ceylin è in carcere e continua a dichiarare di aver ucciso Eyup, ma, quando Rafet si reca sulla scena del crimine, non trova nessun cadavere e anche la scientifica non rileva nessuna traccia dell'omicidio.

Omer ha ripulito per bene tutta la scena, poi ha caricato Eyup su un'ambulanza e lo ha portato via per curarlo.

