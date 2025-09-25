Mediaset Infinity logo
Segreti di famiglia
SERIE TV
25 settembre 2025

Segreti di famiglia 2, le anticipazioni del 26 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie turca Segreti di famiglia 2, disponibile da venerdì 26 settembre su Mediaset Infinity

Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da venerdì 26 settembre in streaming su Mediaset Infinity, Pars, Metin e Derya sono in ospedale per ricevere le prime cure dopo l'attentato.

Segreti di famiglia 2 è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2, anticipazioni: cosa succede il 26 settembre

Pars in una scena di Segreti di famiglia 2

Per fortuna non si registrano decessi, ma solo lievi feriti. Ilgaz interroga Salim, lo sposo. Ilgaz nutre dei sospetti su di lui, tanto da chiedere una perquisizione in casa sua per cercare la collana.

