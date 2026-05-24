La puntata di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), andata in onda domenica 24 maggio è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Nel video qui sopra, potete vedere la puntata del 24 maggio di Racconto di una notte.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Racconto di una notte saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Preoccupato per un possibile nuovo avvicinamento di Selim, Mahir decide di restare temporaneamente alla villa dei nonni insieme a Sureyya e Canfeza.
Qui Canfeza si ritrova a confronto con Sila, che le spiega di non voler interferire nella sua relazione con Mahir, ma di desiderare soltanto di scappare per essere libera.
Anche Canfeza sente il bisogno di libertà e, insieme a Mahir, trascorre una serata fuori tra pesca e cinema.
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