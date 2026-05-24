Nella nuova puntata di lunedì 25 maggio di Racconto di una notte , la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza).

Le donne a casa Yilmaz sono rimaste sconvolte dalla visita di Selim. Tuttavia, Sevde riconosce in lui un alleato per allontanare Mahir da Canfeza e costringerlo a sposare Sila.

Nel frattempo, proprio Sila chiede ancora aiuto a Mahir per scappare. Con l'aiuto di Salih, Mahir riesce a ottenere il passaporto e un biglietto aereo per Sila. Rasit, intanto, tiene ancora prigioniero Kursat, facendo credere a Ezra che suo figlio sia scappato nei Paesi Bassi.

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