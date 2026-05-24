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Racconto di una notte

SERIE TV24 maggio 2026

Racconto di una notte, le anticipazioni del 25 maggio

Ecco cosa succederà nelle nuove puntate della nuova serie Racconto di una notte, in onda lunedì 25 maggio nel pomeriggio di Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Nella nuova puntata di lunedì 25 maggio di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza).

Racconto di una notte: le anticipazioni della puntata del 25 maggio

Su Burcu Yazgi Coskun (Canfeza Kilimci Yilmaz) in una scena di Racconto di una notte
Su Burcu Yazgi Coskun (Canfeza Kilimci Yilmaz) in una scena di Racconto di una notte

Le donne a casa Yilmaz sono rimaste sconvolte dalla visita di Selim. Tuttavia, Sevde riconosce in lui un alleato per allontanare Mahir da Canfeza e costringerlo a sposare Sila.

Nel frattempo, proprio Sila chiede ancora aiuto a Mahir per scappare. Con l'aiuto di Salih, Mahir riesce a ottenere il passaporto e un biglietto aereo per Sila. Rasit, intanto, tiene ancora prigioniero Kursat, facendo credere a Ezra che suo figlio sia scappato nei Paesi Bassi.

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