Nonna Silvi, l’addio del nipote Gabriele: “Un tumore fulminante, in venti giorni è morta”

Addio a Nonna Silvi. La celebre food influencer da 7 milioni di follower - tra Instagram, Facebook e TikTok - è scomparsa all'età di 85 anni dopo una breve malattia. A raccontare gli ultimi giorni della nonna è il nipote di Silvana Bini, Gabriele Martini, 30 anni, ideatore del profilo social Nonna Silvi.

"Un tumore all’addome fulminante, in venti giorni è morta. Eppure ai controlli di sei mesi fa non era venuto fuori niente", ha raccontato Gabriele in un'intervista al Corriere della Sera. "Si è sentita poco bene dopo il viaggio a Bruxelles, dove siamo andati per difendere al Parlamento europeo il pecorino toscano. Nonna era così orgogliosa del suo Paese, lo urlava sempre, in tutti i video: viva l’Italia!", ha aggiunto Gabriele Martini.



Degli ultimi istanti di sua nonna, Gabriele ha detto: "Si è spenta alle 2.25 del 31 ottobre con tutti noi intorno. Lo aveva capito che stava per andarsene, ma cercava di negarlo: pensava al lavoro, ai panettoni da produrre per Natale". Ricordando sua nonna, ha aggiunto: "Pochi giorni fa ci ha chiesto di organizzare un pranzo con i suoi fratelli, anche quelli con cui parlava di meno, per salutarli. Aveva un senso della famiglia e dell’impegno fortissimi. Non era una nonna convenzionale: era caparbia e testarda, se aveva un obiettivo lo raggiungeva, non c’era modo di fermarla".



Quella di Silvana Bini non è stata una vita facile. "Ha sofferto la fame durante la guerra e pure dopo, a otto anni faceva le pulizie, a 14 la stiratrice, poi con mio nonno la pollaiola. Raccontava sempre di quando, incinta, portava sulla schiena le ceste con i polli. Ha avuto due figli e poi, nel 1980, dopo 18 anni di matrimonio, ha divorziato perché diceva che il nonno era uno scansafatiche. Tra gioco d’azzardo e debiti aveva combinato tanti guai: lei si è rimboccata le maniche, ha fatto la ricamatrice per i grandi marchi del tessile, e ha costruito con le sue forze la casa in cui viviamo ora", ha raccontato Gabriele.

Silvana è stata una nonna "severa ma affettuosa. Ricordo le estati al mare a Cecina, quando a me e a mio fratello Simone preparava il latte con lo sciroppo alla menta e il pane fritto con l’uovo, ancora oggi i miei piatti del cuore. Mi mancherà tornare a casa e non sentire la sua voce che mi racconta per filo e per segno la giornata del cane". Nonostante i più di 7 milioni di follower sui social, Nonna Silvi non era pienamente consapevole del suo successo. "Anche perché non ha mai saputo usare il telefono. Ma poi vedeva la gente che la riconosceva per strada e si entusiasmava. A luglio siamo stati insieme a New York, mi ha detto: 'Finché campo voglio girare il mondo'. Non ha fatto in tempo, ma so che è morta felice".