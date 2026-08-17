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My Sweet Lie

SERIE TV17 agosto 2026

My Sweet Lie, le anticipazioni del 18 agosto

La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie andrà in onda martedì 18 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) andrà in onda martedì 18 agosto dalle 14:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di My Sweet Lie già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

My Sweet Lie, le anticipazioni del 18 agosto

Furkan Palali (Nejat Yilmaz) in una scena di My Sweet Lie
Furkan Palali (Nejat Yilmaz) in una scena di My Sweet Lie

La solitudine dopo la separazione da Aylin, la preoccupazione di crescere da solo sua figlia e il dilemma interiore verso Suna, spingono Nejat a chiudersi in se stesso.

Con questo stato d'animo, Nejat va da Suna per parlarle apertamente.

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