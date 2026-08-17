La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) andrà in onda martedì 18 agosto dalle 14:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di My Sweet Lie già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
La solitudine dopo la separazione da Aylin, la preoccupazione di crescere da solo sua figlia e il dilemma interiore verso Suna, spingono Nejat a chiudersi in se stesso.
Con questo stato d'animo, Nejat va da Suna per parlarle apertamente.
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE
Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google