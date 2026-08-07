La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) andrà in onda lunedì 10 agosto dalle 14:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di My Sweet Lie già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Nejat consegna a Suna una lista con scritte tutte le cose importanti da ricordare per prendersi cura di Kayra.
Suna decide di sfuggire al controllo di Hayri: con la scusa di accompagnare Kayra al centro estivo, gli ruba l'auto.
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