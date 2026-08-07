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My Sweet Lie

SERIE TV07 agosto 2026

My Sweet Lie, le anticipazioni del 10 agosto

La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie andrà in onda lunedì 10 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) andrà in onda lunedì 10 agosto dalle 14:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di My Sweet Lie già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

My Sweet Lie, le anticipazioni del 10 agosto

Furkan Palali (Nejat) in una scena di My Sweet Lie
Furkan Palali (Nejat) in una scena di My Sweet Lie

Nejat consegna a Suna una lista con scritte tutte le cose importanti da ricordare per prendersi cura di Kayra.

Suna decide di sfuggire al controllo di Hayri: con la scusa di accompagnare Kayra al centro estivo, gli ruba l'auto.

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