Ecco quello che succederà in settimana nella serie turca con Demet Özdemir

My Home My Destiny: le trame della settimana

Una piccola anticipazione delle trame di My home my destiny delle puntate che andranno in onda da lunedì 22 a venerdì 26 gennaio. La soap opera turca prosegue dal lunedì al venerdì con un nuovo episodio al giorno sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove sono disponibili anche altri contenuti esclusivi.

My home my destiny, le trame dal 22 al 26 gennaio

Baris è sconvolto: ha ascoltato di nascosto una conversazione tra Zeynep e Nesrin ed è convinto che la sua futura moglie sia stanca di lui.

Nel frattempo, Nermin porta il velo da sposa a Zeynep per farglielo provare suscitando l'ammirazione di Sakine, Sultan e Emine.

Nelle rispettive case dei promessi sposi fervono i preparativi per la proposta di matrimonio. Le donne sono tutte allegre, tranne Sakine.

Intanto, il piano di Tarik, Nesrin e Meltem è stato scoperto dalla polizia che arresta quest'ultima.

Infine, Nesrin parte per la Germania e ricorda alcuni momenti del suo passato, mentre Zeynep e Baris sono alle prese con i preparativi del loro matrimonio.