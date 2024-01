Ecco quello che succederà in settimana nella serie turca con Demet Özdemir

Zeynep, My Home My Destiny

Una piccola anticipazione delle trame del finale di My home my destiny, che andrà in onda da lunedì 29 gennaio a giovedì 1 febbraio. La soap opera turca prosegue dal lunedì al venerdì con un nuovo episodio al giorno sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove sono disponibili anche altri contenuti esclusivi.

My home my destiny, le trame del finale

Mentre Zeynep e Sakine scelgono i vestiti per il matrimonio, nella boutique si presenta Nesrin. Sakine, appena la vede, rimane di stucco, perché assomiglia incredibilmente a Gulbin, sorella di Zeynep, scomparsa da anni.

Tutta la famiglia si riunisce al ristorante, dove è stata organizzata una cerimonia nuziale: Ali Riza vuole chiedere la mano a Sultan.

Nel frattempo, si scopre che Nesrin è in realtà la sorella perduta di Zeynep e tutti credono che la sua identità venga svelata da Tarik durante l'interrogatorio della polizia.

Infine, Gulbin confida a Zeynep di non avere ancora ben chiaro chi lei sia, dato tutti gli eventi che ha dovuto affrontare da quando aveva 15 anni. Zeynep decide di sostenerla ed incoraggiarla.