Ecco quello che succederà in settimana nella serie turca con Demet Özdemir

Una piccola anticipazione delle trame di My home my destiny delle puntate che andranno in onda da lunedì 8 a venerdì 12 gennaio. La soap opera turca prosegue dal lunedì al venerdì con un nuovo episodio al giorno sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove sono disponibili anche altri contenuti esclusivi.

My home my destiny, le trame dall'8 al 12 gennaio

Dopo un violento scontro, Meto spara in direzione di Zeynep e della bambina. Mehdi, per proteggerle, viene colpito e muore sotto gli occhi di Zeynep.

Zeynep è traumatizzata dalla violenta morte di Mehdi e sembra non riuscire ad andare avanti in alcun modo.

La sua amica Emine, preoccupata, cerca di convincerla ad uscire e le propone di recarsi in ufficio proprio lo stesso giorno in cui anche Baris decide di tornare al lavoro.

Tra i due, però, non andrà bene perché sono entrambi sconvolti da quello che è accaduto.

Zeynep approfondisce la conoscenza di Nesrin, ma ovviamente non conosce la sua vera identità: si tratta infatti della sorella andata via di casa quando lei era piccola. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE