Il riassunto delle puntate di My home my destiny andate in onda dal 18 al 22 dicembre su Canale 5

Le nuove puntate di My home my destiny sono andate in onda da lunedì 18 a venerdì 22 dicembre su Canale 5. Nel video qui sopra abbiamo riassunto gli eventi più importanti della nuova serie con protagonista Demet Ozdemir. Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di My home my destiny già andate in onda e le anticipazioni dei prossimi episodi.

My home my destiny, la trama delle puntate dal 18 al 22 dicembre

Mehdi non vuole che i suoi uomini si mettano alla ricerca di Benal. Zeynep e Baris, invece, trovano la donna e le rivelano che Mehdi si è ripreso Mujgan.

Mehdi decide di abbandonare la criminalità, ma Cengiz pretende in cambio un milione di lire truche.

Meto si presente a casa di Mehdi e gli dà un ultimatum, ma Mehdi si rifiuta di pagare, così gli uomini di Cengiz aprono il fuoco su casa di Zeynep e Baris.

Dopo l'assalto, Mehdi chiede a Baris di non intromettersi in questa faccenda, per evitare ripercussioni su Zeynep e la sua famiglia.

Tuttavia, Meto rapisce Zeynep e la piccola Mujgan mentre tornano a casa con Cemile e Ali Riza.

