Il riassunto delle puntate di My home my destiny andate in onda dal 15 al 19 gennaio su Canale 5

Le nuove puntate di My home my destiny sono andate in onda da lunedì 15 a venerdì 19 gennaio su Canale 5. Nel video qui sopra abbiamo riassunto gli eventi più importanti della nuova serie con protagonista Demet Ozdemir. Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di My home my destiny già andate in onda e le anticipazioni dei prossimi episodi.

My home my destiny, la trama delle puntate dal 15 al 19 gennaio

Cemile decide di seguire Benal e Mujgan e trasfersi a Duzce senza Nuh.

Tarik e Nesrin in realtà sono amanti e per poco non vengono scoperti da Baris.

Tarik propone a Zeynep di assumere Nesrin come dirigente del dipartimento delle Risorse Umane.

Ali Riza, Baris e Savas nutrono molti dubbi nei confronti di Tarik e Nesrin.

Infine, Tarik cerca di sedurre Nermin e sembra riuscirci.

