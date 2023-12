Il riassunto e le reazioni social della puntata di My home my destiny pubblicata venerdì 22 dicembre su Mediaset Infinity

Nell'episodio della seconda stagione di My home my destiny pubblicato su Mediaset Infinity venerdì 22 dicembre, Ali Riza va a casa di Nuh per presentare a Mehdi il suo amico Sadi, l'uomo che - secondo lui - può essere determinante per risolvere la grave situazione che si è creata tra Mehdi e Meto.

Lungo la strada, l'auto di Ali Riza viene fermata da Meto. Meto fa scendere Zeynep e la piccola Mujgan dalla macchina e le rapisce. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 21 dicembre e le reazione degli spettatori su X. I nuovi episodi della soap opera turca My home my destiny sono disponibili solo on demand su Mediaset Infinity, dove ogni giorno, dal lunedì al venerdì, sarà disponibile una nuova puntata. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE