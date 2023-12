Nell'episodio della seconda stagione di My home my destiny pubblicato su Mediaset Infinity mercoledì 20 dicembre, Zeynep e Baris portano Benal a casa. Le donne l'accolgono a braccia aperte, le offrono comprensione e vicinanza. Nel frattempo, Mehdi parla con Cengiz per comunicargli l'intenzione di non lavorare più per lui. Cengiz minaccia di fare del male a una persona a lui cara se Mehdi non restituirà il prestito nel momento esatto in cui lascerà il lavoro. Mehdi, convinto della sua decisione, torna a casa dove dice a Cemile e Nuh di preparare i bagagli. Si trasferiscono in una casa in affitto, ma vengono raggiunti da Meto che chiede la restituzione del prestito. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 20 dicembre e le reazione degli spettatori su X. I nuovi episodi della soap opera turca My home my destiny sono disponibili solo on demand su Mediaset Infinity, dove ogni giorno, dal lunedì al venerdì, sarà disponibile una nuova puntata. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE