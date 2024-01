Nella puntata della seconda stagione di My home my destiny pubblicata su Mediaset Infinity mercoledì 17 gennaio, Zeynep tiene la sua prima riunione aziendale, presenta al consiglio direttivo sia Tarik che Baris e si dimostra subito molto decisa riguardo al nuovo corso della Lotus. Accetta anche di concedere un'intervista che le è stata proposta per farsi conoscere meglio dal pubblico. Baris è sempre molto sospettoso riguardo all'atteggiamento di Tarik, non gradisce affatto quando propone a Zeynep di assumere Nesrin come dirigente del Dipartimento delle Risorse, e quando poi scopre che Tarik non vuole apparire pubblicamente in foto, si insospettisce ancora di più. Intanto al ristorante fervono i preparativi, e la complicità tra Nuh e Emine irrita al tal punto Savas che il ragazzo decidere di andarsene a casa e non partecipare alla degustazione organizzata da suo zio, Sultan e Sakine. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 16 gennaio e le reazione degli spettatori su X. I nuovi episodi della soap opera turca My home my destiny sono disponibili solo on demand su Mediaset Infinity, dove ogni giorno, dal lunedì al venerdì, sarà disponibile una nuova puntata. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE