My home my destiny 2, la puntata del 23 gennaio in streaming

Nel nuovo episodio della seconda stagione di My home my destiny pubblicato martedì 23 gennaio e disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity, Nermin porta il velo da sposa a Zeynep per farglielo provare suscitando l'ammirazione di Sakine, Sultan e Emine.

Sultan e Ali Riza decidono di affrontare il discorso del loro imminente matrimonio rispettivamente con Emine e con Baris e Savas, ricevendo approvazione e reazioni entusiaste.

Le mamme danno consigli non richiesti su come dovrebbe essere l'abito da sposa di Zeynep. Ali Riza propone di organizzare una proposta ufficiale di matrimonio tradizionale turca.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale in streaming on demand della serie che vede come protagonisti gli attori turchi Demet Özdemir e İbrahim Çelikkol, nei ruoli di Zeynep e Mehdi. Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di My home my destiny già andate in onda e le anticipazioni dei prossimi episodi.

