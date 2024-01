Nella prossima puntata della seconda stagione di My home my destiny, disponibile su Mediaset Infinity da martedì 9 gennaio, Zeynep è traumatizzata dalla violenta morte di Mehdi e sembra non riuscire ad andare avanti in alcun modo.

Emine e le sue madri provano a confortarla come possono, anche Baris vorrebbe aiutarla, ma Zeynep lo tiene a distanza, mentre il ragazzo si interroga sul loro futuro insieme. Benal è caduta nello sconforto e anche Nuh si lascia andare quando accoglie in casa tutta la famiglia allargata di Mehdi, come da rito.

Cemile sembra stranamente forte di fronte all'ennesima tragedia che ha colpito la sua famiglia, ma crolla quando capisce di dover dare la terribile notizia della morte del fratello, alla propria madre. Nell'episodio precedente, pubblicato lunedì 8 gennaio, Nuh saluta e abbraccia Mehdi, ignaro di quello che sta per accadere da lì a poco.

